Den russiske hæren har gjenerobret landsbyene Viktorovka, Nikolaevka og Staraya Sorochina i den vestlige Kursk-regionen, og presset tilbake ukrainske styrker som hadde holdt området siden det overraskende grenseoverskridende angrepet i august i fjor (via Reuters).

De ukrainske stillingene i Kursk har smuldret opp de siste dagene, og kart med åpne kilder indikerer en omringing av russiske tropper. Mens Moskva strammer grepet, antyder pro-russiske kilder at et angrep allerede er i gang på Sudzha, en viktig by nær grensen.

Situasjonen for de ukrainske forsvarerne ser ut til å bli stadig mer prekær, noe som markerer et betydelig skifte i momentum på denne fronten. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Kiev vil reagere på de forverrede forholdene på slagmarken.