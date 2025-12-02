Russiskflagget tankskip melder om angrep utenfor tyrkisk kyst

HQ

Et russiskflagget tankskip som fraktet solsikkeolje fra Russland til Georgia, meldte mandag at det ble angrepet mens det seilte rundt 80 mil utenfor Tyrkias kyst, ifølge Tyrkias sjøfartsdirektorat. De 13 besetningsmedlemmene om bord på MIDVOLGA-2 var uskadd, og skipet fortsatte mot havnen i Sinop uten å be om assistanse.

Tyrkiske myndigheter ga ikke ytterligere detaljer, men den lokale kringkasteren NTV rapporterte at fartøyet ble truffet av en kamikaze-drone. Ankara sa at de allerede har formidlet "nødvendige beskjeder" til relevante parter, inkludert ukrainske myndigheter.

Hendelsen kommer etter en rekke angrep fra ukrainske marinedroner i forrige uke mot tankskip som Kiev og flere vestlige allierte hadde sanksjonert da de var på vei til en russisk havn for å laste olje. Ukraina har trappet opp presset på Russlands energisektor og har rettet angrep mot skip som er knyttet til Kremls eksportruter.

Tyrkias president Tayyip Erdogan kalte det økende antallet angrep på kommersiell skipsfart i Svartehavet "uakseptabelt", og advarte alle involverte parter. Tyrkia, som har bånd til både Moskva og Kiev, har gjentatte ganger presset på for nye forhandlinger og insisterer på at den maritime sikkerheten i regionen må ivaretas.