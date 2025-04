Russland advarer Danmark om konsekvensene dersom de sender styrker til Ukraina for å instruere droner

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . I et stadig mer spent geopolitisk klima har Russland reagert med sinne på at Danmark vurderer å sende ubevæpnede soldater til Ukraina for å trene på droner. Du kan lese mer om vurderingen her.

Kremls holdning tyder på at selv et indirekte militært samarbeid blir sett på som en rød linje, særlig når det involverer teknologi som brukes mot russiske styrker. Den russiske ambassadøren i København kritiserte initiativet som en maskert form for kampstøtte, og antydet at det kunne trekke NATO nærmere en farlig konfrontasjon.

I mellomtiden har danske militære tjenestemenn forsøkt å dempe bekymringene ved å understreke at treningen vil finne sted langt fra slagmarken, og at diskusjonene fortsatt er foreløpige. Russland insisterer likevel på at ethvert militært nærvær på ukrainsk jord, uansett hva det kalles, risikerer å bli et mål. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.