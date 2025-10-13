Russland advarer mot "dramatisk" eskalering etter samtaler om å levere Tomahawk-missiler til Ukraina Kreml uttrykker dyp bekymring over potensiell rakettstøtte, og signaliserer et anspent vendepunkt i konflikten.

HQ "Temaet Tomahawk er ekstremt bekymringsfullt. Dette er virkelig et veldig dramatisk øyeblikk med tanke på at spenningen eskalerer fra alle sider." Dette var de siste ordene fra Kremls talsmann Dmitrij Peskov, som uttrykte alvorlig bekymring over utsiktene til at Ukraina skulle motta langdistanseraketter fra USA, og kalte øyeblikket et kritisk punkt for opptrapping. Russiske tjenestemenn advarer om at slike leveranser kan føre konflikten inn i en ny, farlig fase, der spenningen øker på alle sider. "Tenk deg at en langdistanserakett blir skutt opp og flyr, og vi vet at den kan være kjernefysisk. Hva bør Den russiske føderasjonen tenke? Hvordan bør Russland reagere? Militæreksperter i utlandet bør forstå dette," la Peskov til. B-52-fly avfyrer et Tomahawk luftavfyrt kryssermissil. 6. desember 1979 // Shutterstock