Kreml har gjort det klart at enhver plan fra Storbritannia om å utplassere tropper i Ukraina som en del av et fredsbevarende oppdrag vil være fullstendig uakseptabel. Ifølge russiske tjenestemenn utgjør britiske styrker en direkte sikkerhetstrussel mot Russland.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov understreket at slike handlinger kan få alvorlige konsekvenser, og slo alarm over uttalelsene fra den britiske statsministeren Keir Starmer. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sluttet seg til disse bekymringene, og stemplet NATO-styrker på ukrainsk jord, selv under et annet flagg, som en "direkte trussel" mot Russlands sikkerhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Storbritannia vil reagere.