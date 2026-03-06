Russland advarer om reaksjoner hvis Finland får atomvåpen

HQ

Russland advarte fredag om at landet vil reagere dersom Finland etter hvert får atomvåpen, etter at Helsingfors kunngjorde planer om å oppheve et mangeårig forbud som kan tillate utplassering i krigstid. Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa at beslutningen vil eskalere spenningene i Europa og utgjøre en potensiell trussel mot Russland.

Finland ble medlem av NATO i 2023 etter Russlands invasjon av Ukraina, og forlot dermed flere tiår med nøytralitet. Den foreslåtte endringen vil fjerne de juridiske begrensningene som i dag forbyr atomvåpen på finsk territorium, og dermed knytte landet tettere til NATOs avskrekkingsstrategi.

Peskov advarte om at det å være vertskap for atomvåpen ville gjøre Finland "mer sårbart", og sa at Moskva ville iverksette "tilpassede tiltak" hvis slike utplasseringer fant sted. Debatten gjenspeiler en bredere sikkerhetspolitisk bekymring i Europa, der regjeringene revurderer forsvarspolitikken i lys av krigen i Ukraina og økende geopolitiske spenninger...