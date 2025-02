HQ

I et sjeldent øyeblikk av diplomatisk klarhet har Kreml anerkjent at Ukraina har suveren rett til å søke medlemskap i EU, samtidig som Moskva insisterer på at de ikke har noen intensjon om å påvirke Kievs beslutning.

Ifølge Reuters uttalte Kremls talsmann Dmitrij Peskov at økonomisk integrasjon er en sak for de enkelte nasjonene, noe som forsterker Russlands holdning om ikke-innblanding - i hvert fall på denne spesielle fronten.

Peskov trakk imidlertid raskt et skarpt skille når det gjaldt militære allianser, og signaliserte at Ukrainas potensielle NATO-ambisjoner fortsatt er et grunnleggende stridspunkt for Moskva.

Budskapet er klart: Økonomiske partnerskap er én ting, men sikkerhetsspørsmål er noe helt annet. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Ukrainas europeiske ambisjoner vil utfolde seg i møte med de pågående geopolitiske spenningene.