Russland angriper Kremenchuk igjen med missiler og droner

Russland har i løpet av natten til 11. desember igjen gått til angrep på byen Kremenchuk i Poltava oblast, som ble truffet av en bølge av missiler og droner. Byen, som ligger langs elven Dnipro sørøst for Kiev, har blitt et stadig tilbakevendende mål for russiske angrep.

Lokale myndigheter sa at energianlegg nok en gang var det primære målet for angrepet. Guvernør Volodymyr Kohut rapporterte at mange innkommende mål ble avskjært, men at vrakrester og flere direkte treff utløste branner på flere steder. Redningsmannskaper ble raskt satt inn, og tidlig på morgenen var det ikke rapportert om noen omkomne.

Angrepet følger etter et stort kombinert angrep 7. desember

Angrepet kommer etter et stort kombinert angrep 7. desember som skadet viktig infrastruktur i byen. Det nye angrepet understreker Russlands fortsatte press på Ukrainas energinettverk nå som vinteren rykker nærmere.

Ukrainas luftvåpen sa at flere grupper med droner ble sendt mot byen i løpet av natten, ledsaget av en advarsel om ballistiske missiler. Minst tre missiler skal ha blitt avfyrt før eksplosjoner ble hørt i Kremenchuk. Myndighetene sa at droneaktiviteten vedvarte under hele angrepet, og at dette var "et av de mest konsentrerte angrepene på byen denne måneden".