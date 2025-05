Russland angriper Ukraina for tredje natt på rad

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at russiske styrker har gjennomført luft- og droneangrep over hele Ukraina for tredje natt på rad, rettet mot Kiev og flere omkringliggende regioner, opplyser ukrainske regionale tjenestemenn og nødetater.

Angrepene forårsaket skader på bolighus og infrastruktur, og noen sivile skal ha blitt skadet, mens ukrainske myndigheter bekreftet at en rekke droner ble avskjært. Moskva har ikke gitt noe offisielt svar på de siste offensivene.