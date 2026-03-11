Russland anklager Storbritannia for å ha spilt en rolle i det siste missilangrepet i Ukraina

HQ

Kreml har anklaget Storbritannia for å være involvert i et ukrainsk missilangrep mot den russiske byen Brjansk, og hevder at angrepet brukte Storm Shadow-missiler levert av britene. Russiske myndigheter sa at angrepet drepte seks sivile og skadet flere titalls, mens Ukraina sa at målet var en viktig missilkomponentfabrikk.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa at missilene ikke kunne ha blitt avfyrt uten at britiske spesialister var involvert, og advarte om at Moskva ville ta Storbritannias påståtte rolle "i betraktning". Russland har gjentatte ganger hevdet at Ukraina er avhengig av vestlig etterretning og teknisk støtte for å gjennomføre langtrekkende angrep.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa at angrepet rammet et viktig militæranlegg som produserer elektronikk for russiske missiler. Moskva beskyldte imidlertid Kiev for å ha angrepet sivile, og ba FN om å vurdere hendelsen. Nedenfor kan du ta en titt på angrepet, som fant sted for bare noen timer siden.