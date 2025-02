Russland antyder at Europa vil bli involvert i fredsforhandlingene i Ukraina

HQ

Russlands president Vladimir Putin har antydet at selv om Europa etter hvert vil spille en rolle i fredssamtalene om Ukraina-konflikten, er det fortsatt for tidlig å gjøre vesentlige fremskritt.

I et intervju nylig (via Reuters) understreket Putin nødvendigheten av først å bygge tillit mellom USA og Russland, som er de viktigste aktørene på dette stadiet. Selv om ukrainske og europeiske ledere ble holdt utenfor de innledende diskusjonene i Saudi-Arabia, gjorde Putin det klart at når en løsning begynner å ta form, vil europeisk engasjement være avgjørende.

Han avslørte også at det er åpent for å diskutere dype kutt i militærutgiftene med USA, med mulighet for at Kina kan bli med i forhandlingene på et senere tidspunkt. Til tross for en viss optimisme fra USAs president Donald Trump om en rask avslutning på krigen, tyder Putins uttalelser på at veien til fred kan være lang. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt diplomatiet kan gjøre fremskritt for å få slutt på krigen.