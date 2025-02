HQ

Russland uttrykte tirsdag sin anerkjennelse av det de beskrev som USAs "mer balanserte" holdning til Ukraina etter en avstemning i FNs sikkerhetsråd. Resolusjonen, som var forfattet av USA, oppfordret til fred, men unngikk å fordele skyld, noe Russland hilste velkommen som et positivt skritt mot å løse den pågående konflikten (via Reuters).

Kremls talsmann Dmitrij Peskov antydet at dette skiftet reflekterte USAs genuine ønske om å bidra til en fredelig løsning. Han påpekte imidlertid at europeiske land ennå ikke har inntatt en tilsvarende nøytral holdning, selv om han antydet at diplomatisk innsats kan oppmuntre til en endring i deres tilnærming.

Sikkerhetsrådets avstemning, som fant sted på treårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina, satte søkelyset på den nye dynamikken i det internasjonale diplomatiet, der splittelsen mellom USA og landets tradisjonelle allierte, som Storbritannia og Frankrike, som avstod fra å stemme, ble tydelig. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Europa vil tilpasse sin posisjon i de kommende ukene.