Russland avfyrer et hypersonisk Oreshnik-missil nær EU-grensen i en opptrapping av krigen i Ukraina

Russland har bekreftet at de avfyrte sitt hypersoniske Oreshnik-missil mot Ukraina under et stort angrep i løpet av natten, noe som markerer en sjelden bruk av våpenet nær EUs østlige grense og vekker nye alarmer om risikoen for at krigen kan spre seg videre.

Ukraina sa at missilet traff et mål i landets vestlige del, nær NATO-territorium, og avviste Moskvas påstand om at oppskytingen var en gjengjeldelse for et påstått ukrainsk droneforsøk mot president Vladimir Putins residens, en anklage både Kiev og Washington har avvist som falsk. Ukrainske tjenestemenn beskrev Russlands begrunnelse som "absurd".

Russiske Oreshnik-missiler på en traktorhenger. Slik ser Oreshnik-missilsystemet ut // Shutterstock

Selv om Oreshnik-missilet er blitt fremhevet av Kreml som nærmest ustoppelig, tyder tidlige indikasjoner på at missilet igjen kan ha vært utstyrt med inerte stridshoder, noe som tyder på en maktdemonstrasjon snarere enn et angrep som var ment å forårsake maksimal ødeleggelse. Ukrainske ledere advarte likevel om at bruk av et slikt våpen nær Europas grenser utgjorde en alvorlig trussel mot den regionale sikkerheten.

Avfyringen skjedde parallelt med større russiske angrep som rammet infrastruktur og boligområder, blant annet i Kiev, der myndighetene rapporterte om drepte, ødelagte bygninger og omfattende strømbrudd på grunn av vinterlige forhold.

Timingen virker bevisst: Angrepet kom etter at europeiske allierte nylig hadde tatt initiativ til å skissere sikkerhetsgarantier for Ukraina etter krigen, inkludert diskusjoner om utplassering av vestlige tropper etter en våpenhvile, forslag som Moskva allerede har stemplet som en "direkte trussel".

Andrii Sybiha på X:

Russland hevder at de har brukt en ballistisk mellomdistanserakett, den såkalte "Oreshnik", mot Lviv-regionen.

Et slikt angrep nær EU- og NATO-grensen er en alvorlig trussel mot sikkerheten på det europeiske kontinentet og en test for det transatlantiske samfunnet. Vi krever sterke reaksjoner på Russlands hensynsløse handlinger.

Vi informerer USA, europeiske partnere og alle land og internasjonale organisasjoner om detaljene i dette farlige angrepet gjennom diplomatiske kanaler.

Det er absurd at Russland forsøker å rettferdiggjøre dette angrepet med det falske "angrepet på Putins residens", som aldri har funnet sted. Nok et bevis på at Moskva ikke trenger noen reelle grunner for sin terror og krig.

Putin bruker en IRBM nær EU- og NATO-grensen som svar på sine egne hallusinasjoner - dette er virkelig en global trussel. Og den krever globale svar.

Det må tas flere sterke skritt mot den russiske tankflåten - og USA gjør rett i å iverksette tiltak her - samt mot Russlands oljeinntekter, ordninger og eiendeler. Ikke bare i EU, men over hele verden.

Vi oppfordrer alle ansvarlige stater og internasjonale organisasjoner til å avsløre russiske løgner og øke presset på aggressoren uten forsinkelse.

Vi vil ta initiativ til internasjonale tiltak - et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, et møte i Ukraina-NATO-rådet, samt reaksjoner i EU, Europarådet og OSSE.

Volodymyr Zelensky på X:

I Kiev og regionen håndteres fortsatt ettervirkningene av det massive russiske angrepet. Alle nødvendige tjenester er utplassert. Tjue bolighus alene ble skadet. Gjenoppbyggingsarbeidet etter angrepene fortsetter også i Lviv-regionen og andre regioner i landet vårt. Dessverre er det per nå kjent at fire mennesker har blitt drept bare i hovedstaden. Blant dem er et medlem av ambulansepersonalet. Jeg kondolerer til deres familier og kjære. Flere titalls mennesker ble skadet. Det var også et nytt angrep på en av boligbygningene - nettopp i det øyeblikket da nødetatene var i ferd med å gi assistanse etter det første angrepet.

I går kveld var det i alt 242 droner i aksjon. Det ble også avfyrt 13 ballistiske missiler rettet mot energianlegg og sivil infrastruktur, ett ballistisk mellomdistansemissil av typen Oreshnik, samt 22 kryssermissiler. Angrepet fant sted akkurat da det var en betydelig kuldeperiode. Det var rettet nettopp mot vanlige menneskers normale liv.

Akkurat nå gjøres alt som er mulig for å gjenopprette varme- og strømforsyningen til befolkningen. I dag skal det være et møte i energistaben, der jeg forventer rapporter om alle detaljene i gjenopprettingsarbeidet - tidslinjer, nødvendig utstyr og ansvarlige tjenestemenn.

I tillegg til vår sivile infrastruktur og våre energianlegg ble en bygning tilhørende Qatars ambassade skadet av en russisk drone i går kveld - Qatar, en stat som gjør så mye for å megle med Russland for å sikre løslatelse av krigsfanger og sivile som sitter i russiske fengsler.

Det er behov for en tydelig reaksjon fra verden. Fremfor alt fra USA, hvis signaler Russland virkelig tar hensyn til. Russland må få signaler om at det er deres plikt å fokusere på diplomati, og at det må få konsekvenser hver gang de igjen fokuserer på drap og ødeleggelse av infrastruktur. Dagens angrep er også en kraftig påminnelse til alle våre partnere om at støtte til Ukrainas luftforsvar er en permanent prioritet. Ikke en eneste dag kan gå tapt i leveranser, produksjon eller avtaler. I dag vil vi informere våre partnere på alle nivåer om hva som har skjedd og hvilke responstiltak vi trenger. Takk til alle som står sammen med Ukraina!