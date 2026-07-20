Russland avfyrte over 40 ballistiske raketter mot Kiev i går kveld

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I et av de dødeligste angrepene på Kyiv siden krigen startet, avfyrte Russland i går kveld totalt 41 ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden. Ifølge Reuters er det bekreftet ett dødsfall og 16 alvorlig skadde.

Angrepet var rettet mot boligbygg, blant annet et studenthjem, flere lagerbygninger, et supermarked og en T-banestasjon i sentrum.

Russland har økt hyppigheten av angrep med denne typen missiler, og Ukraina mangler for tiden avskjæringsraketter mot dem. Til tross for dette rapporterte den ukrainske hæren at den hadde skutt ned 18 missiler, samt 108 av de 125 oppdagede dronene. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyy oppfordrer sine partnere i USA og Europa til å fremskynde leveransen av luftvernsystemer for å avverge disse angrepene. Så sent som i forrige uke undertegnet Ukraina og USA en avtale om produksjon av Patriot-missiler, som Kyiv håper å kunne begynne å produsere innen utgangen av året.