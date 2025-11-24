Russland avviser Europas motforslag til Trumps 28-punktsplan for å få slutt på krigen i Ukraina

HQ

Kreml sa mandag at Europas motforslag til Trumps 28-punktsplan for å få slutt på krigen i Ukraina er uakseptabelt, og kalte det reviderte utkastet "ukonstruktivt" og uforenlig med Russlands posisjon.

Den opprinnelige planen, Trumps 28-punktsplan, som ble publisert i forrige uke, skapte bekymring i Kiev og Europa for at Washington hadde nærmet seg Moskvas krav når det gjaldt NATO, territoriale spørsmål og rekkefølgen på en eventuell fremtidig avtale.

Kremls utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov sa til journalister at det europeiske forslaget "ikke fungerer for oss", samtidig som han bemerket at "mange" elementer i USAs plan ser ut til å være akseptable for Moskva, selv om noen av dem fortsatt må diskuteres videre.

President Vladimir Putin sa på fredag at "USAs forslag kan danne grunnlaget for en forhandlingsløsning", men advarte samtidig om at dersom Kiev nekter, vil russiske styrker rykke videre frem.

Jurij Ushakov:

"Den europeiske planen er ved første øyekast ... fullstendig ukonstruktiv og fungerer ikke for oss," sier Kremls utenrikspolitiske rådgiver Jurij Ushakov til journalister i Moskva. Ushakov legger til at "ikke alle, men mange av bestemmelsene i denne (amerikanske) planen virker ganske akseptable for oss".