Siste nytt om Israel og Iran . Kreml har avvist kritikken om at landet ikke har støttet Iran i tilstrekkelig grad under de siste krigshandlingene, og forsvarer fordømmelsen av USAs og Israels luftangrep som et bevis på sitt engasjement.



"Russland støttet faktisk Iran med sitt klare standpunkt", uttalte Kremls talsmann Dmitrij Peskov, som også bemerket at Irans utenriksminister Abbas Araqchi uttrykte takknemlighet for Russlands holdning under sitt møte med Putin mandag.



Mens iranske tjenestemenn skal ha uttrykt skuffelse over Moskvas handlinger, fastholder Russland at deres posisjon har vært konsekvent og verdsatt av Teheran. Til tross for Putins løfte om å hjelpe det iranske folket, har ingen konkrete skritt blitt skissert ennå.