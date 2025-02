Russland avviser Storbritannias sanksjoner som "illegitime"

HQ

Russlands ambassade i London avviste tirsdag de siste britiske sanksjonene som illegitime og ineffektive, og hevdet at mange av personene og enhetene som ble rammet, ikke hadde noen reell tilknytning til konflikten i Ukraina (via Reuters).

Sanksjonene, som er den største pakken som Storbritannia har innført siden krigens første dager, tar sikte på å forstyrre Russlands militære forsyningskjede ved å rette seg mot selskaper over hele verden, og Moskva har anklaget London for å øke spenningen i et avgjørende øyeblikk i de diplomatiske forhandlingene.

Pakken omfatter også straffetiltak mot Nord-Koreas forsvarsminister og en bank i Kirgisistan, noe som styrker Storbritannias bredere innsats for å dempe russisk innflytelse. Foreløpig gjenstår det å se hvor effektive disse tiltakene vil være når det gjelder å endre Moskvas kurs.