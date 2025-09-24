Russland avviser Trumps påstand om "papirtiger" og hevder økonomisk og militær styrke "President Trump hørte selvfølgelig Zelenskijs versjon av hendelsene. Og på dette tidspunktet er denne versjonen tilsynelatende årsaken til den vurderingen vi hørte."

HQ For bare noen timer siden skapte Trump overskrifter da han antydet at Ukraina kunne gjenvinne alt territorium som var tapt til Russland, og beskrev Moskva som en "papirtiger" som sliter. Nå har Russland avvist president Donald Trumps uttalelser, og insisterer i stedet på at landet fortsatt står sterkt både militært og økonomisk. "President Trump hørte selvsagt Zelenskijs versjon av hendelsene. Og på dette tidspunktet er denne versjonen tilsynelatende årsaken til den vurderingen vi hørte," sa Peskov i et intervju med RBC radio. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Russlands president Vladimir Putin uttalte seg på en felles pressekonferanse etter møtet med Ungarns statsminister Viktor Orban i Kreml-palasset. 05.07.2024 Russland Moskva // Shutterstock