Russland tviler på USAs forslag om 30 dagers våpenhvile midt i slagmarkens fremgang

Russland er fortsatt skeptisk til USAs forslag om en 30-dagers våpenhvile i Ukraina, og understreker at enhver avtale må ta høyde for Moskvas framganger på slagmarken og sikre faste garantier, ifølge kilder (via Reuters).

Kreml, som fortsatt har kontroll over betydelige ukrainske territorier, ser på våpenhvileideen som en potensiell felle, og russiske tjenestemenn har uttrykt tvil om at den vil føre til en langsiktig fredsavtale.

President Vladimir Putin har lenge avvist midlertidige våpenhviler, og insisterer i stedet på en omfattende fredsavtale som garanterer Russlands territoriale krav, som omfatter betydelige deler av Ukrainas østlige regioner.

Etter hvert som USAs president Donald Trump legger om utenrikspolitikken for å åpne for diskusjoner med Moskva, fremstår en våpenhvile som stadig mer usannsynlig uten vilkår som favoriserer Russlands voksende militære posisjon. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.