Russland avviser Zelenskijs forslag om bytte av territorium

Russland har bestemt avvist ideen om å bytte ukrainskkontrollerte områder i Kursk-regionen mot ukrainske områder som i dag er okkupert av Moskva, et forslag som ble fremmet av Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i et intervju med The Guardian nylig.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttalte onsdag at Russland aldri vil forhandle om sitt eget territorium, og forsterket dermed Moskvas holdning om at alle annekterte ukrainske regioner tilhører Russland.

Ideen om et landbytte var en del av Zelenskijs bredere tilnærming til potensielle forhandlinger, men Russland, som kontrollerer nesten 20 prosent av Ukraina, har gjort det klart at de ukrainske styrkene i Kursk vil bli fjernet med militærmakt snarere enn gjennom diplomatisk utveksling.

Avvisningen kommer på et tidspunkt da den russiske fremrykningen i Ukraina går i det raskeste tempoet siden invasjonen i 2022, selv om det ifølge militæranalytikere koster betydelig i form av mannskap og utstyr. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne avvisningen vil påvirke fremtidige diplomatiske anstrengelser.