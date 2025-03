HQ

Siste nytt om Russland og Nord-Korea . De to landene skal begynne byggingen av en ny veibro over elven Tumen, noe som vil styrke deres strategiske partnerskap i en tid med økende geopolitiske endringer.

Det ambisiøse infrastrukturprosjektet, som først ble avtalt under president Vladimir Putins besøk i Nord-Korea i 2024, vil sømløst utfylle den eksisterende jernbaneforbindelsen Friendship Bridge og ytterligere styrke det bilaterale samarbeidet.

Den strategisk viktige broen, som er under omfattende byggeforberedelser, forventes å legge til rette for økt økonomisk, militær og sosial utveksling mellom de to landene, noe som potensielt kan utfordre effektiviteten av eksisterende internasjonale sanksjoner.