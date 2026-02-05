Russland beklager at den nye START-avtalen utløper

HQ

Russland beklager at den nye START-avtalen, den siste gjenværende avtalen om kjernevåpenkontroll mellom Moskva og Washington, utløper, men insisterer på at landet vil fortsette å opptre "ansvarlig" til tross for at de formelle begrensningene på strategiske kjernevåpen er fjernet. Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa at Russland vil prioritere strategisk stabilitet og nasjonal sikkerhet, selv om begge parter nå står fritt til å utplassere hundrevis av nye stridshoder utover det tidligere taket på 1550.

Traktatens utløp avslutter mer enn fem tiår med bilateral atomvåpenkontroll og kompliserer arbeidet med å vurdere hverandres militære intensjoner. Moskva sa at de hadde foreslått en midlertidig forlengelse av avtalens kjernebegrensninger, men USAs president Donald Trump har i stedet presset på for å få til en bredere avtale som også omfatter Kina. Beijing har avvist slike samtaler med henvisning til at landets atomvåpenarsenal (anslått til rundt 600 stridshoder) fortsatt er langt mindre enn Russlands og USAs, som hver har rundt 4000 stridshoder.

Sikkerhetseksperter og FN har advart om at tapet av åpenhet og verifikasjonsmekanismer kan gjøre fremtidige kriser farligere. FNs generalsekretær António Guterres sa at risikoen for bruk av atomvåpen nå er den høyeste på flere tiår, mens analytikere advarte mot at nye teknologier som kunstig intelligens kan destabilisere avskrekkingen ytterligere. Uten en etterfølgeravtale på plass øker presset på Washington og Moskva for å komme tilbake til forhandlinger før den strategiske mistilliten stivner til et nytt våpenkappløp...