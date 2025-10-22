Gamereactor

Russland bekrefter at forberedelsene til Trump-Putin-toppmøtet fortsetter

Kreml understreker at det må planlegges nøye før et eventuelt møte, og at det ennå ikke er satt noen dato.

Vi har nettopp fått nyheten. Russland har gjentatt at forberedelsene til et potensielt toppmøte mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump fortsatt er i gang, selv om USA tidligere har antydet at samtalene kan være over.

Tjenestemenn i Kreml understreket at ingen dato er fastsatt, og understreket at nøye planlegging er avgjørende. Begge lederne sies å være opptatt av å unngå møter som vil kaste bort tid, samtidig som Moskva opprettholder sin etablerte holdning til Ukraina.

Russiske diplomater og Ungarn bekrefter nå at grunnarbeidet går jevnt og trutt fremover, noe som signaliserer at forhandlingene fortsatt er i live til tross for tidligere skepsis fra Washington. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

MOSKVA, RUSSLAND - 23. DESEMBER 2016: Russlands president Vladimir Vladimirovich Putin på den årlige pressekonferansen i Senter for internasjonal handel // Shutterstock

