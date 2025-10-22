HQ

Vi har nettopp fått nyheten. Russland har gjentatt at forberedelsene til et potensielt toppmøte mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump fortsatt er i gang, selv om USA tidligere har antydet at samtalene kan være over.

Tjenestemenn i Kreml understreket at ingen dato er fastsatt, og understreket at nøye planlegging er avgjørende. Begge lederne sies å være opptatt av å unngå møter som vil kaste bort tid, samtidig som Moskva opprettholder sin etablerte holdning til Ukraina.

Russiske diplomater og Ungarn bekrefter nå at grunnarbeidet går jevnt og trutt fremover, noe som signaliserer at forhandlingene fortsatt er i live til tross for tidligere skepsis fra Washington. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!