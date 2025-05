Russland benekter at fredsforhandlingene i Ukraina er forsinket

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag avviste Russland påstander om at fredsprosessen med Ukraina trekker ut i tid, og bekreftet at det ikke er enighet om hvor samtalene skal finne sted, til tross for forslag om Vatikanet for de neste fredssamtalene.



Kremls talsmann Dmitrij Peskov understreket at det pågår diskrete forsøk på å få til en løsning, men bemerket at ingen offisielle forslag har blitt mottatt. Nylige forhandlinger resulterte i en fangeutveksling, men førte ikke til en umiddelbar våpenhvile.