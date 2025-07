Russland benekter at fredsprosessen i Ukraina har gått i stå Til tross for Trumps skarpe kritikk og USAs fornyede våpenleveranser til Ukraina, insisterer Russland på at forhandlinger fortsatt er på bordet.

HQ Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml har avvist antydninger om at fredssamtalene om Ukraina har havnet i en blindgate, etter uttalelser fra USAs president Donald Trump og USAs beslutning om å gjenoppta våpenleveransene til Kiev.

Peskov: "Vi har gjentatte ganger sagt at det ville være å foretrekke for oss å oppnå våre mål gjennom fredelige politiske og diplomatiske midler, men så lenge dette ikke skjer, fortsetter en spesiell militæroperasjon, og virkeligheten på bakken endrer seg hver dag."

Moskva gjentok at de er klare for en løsning, og sa at de fortsatt venter på svar fra Ukraina om en ny runde med diskusjoner. I mellomtiden fortsetter Russlands militæroperasjon å prege situasjonen på bakken, etter krigens hittil største droneangrep. Panoramautsikt over Moskva-elven, observasjonsdekket og Kreml i Moskva, pittoreske steder: Moskva, Russland - 29. juli 2022 // Shutterstock