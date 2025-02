Russland ber om en avklaring på JD Vances uttalelser midt under fredssamtalene på sikkerhetskonferansen i München

HQ

Kreml har uttrykt bekymring over uttalelser fra USAs visepresident JD Vance, og uttrykker behov for ytterligere avklaring rundt hans uttalelse om at Washington har både militære og økonomiske virkemidler for å presse Russland til å gå med på en fredsavtale med Ukraina.

Uttalelsene kom i forkant av sikkerhetskonferansen i München, der Vance nevnte at USA kan bruke ulike verktøy, inkludert militære, for å presse frem en løsning på krigen. Kremls talsmann Dmitrij Peskov bemerket at slike henvisninger til militær innflytelse var uten sidestykke, og ba om en ytterligere avklaring fra USA.

Spenningen fortsetter å ulme når amerikanske og russiske tjenestemenn forventes å møtes i München, selv om Ukraina allerede har gitt uttrykk for at de ikke forventer å delta i direkte samtaler med Russland. Foreløpig gjenstår det å se hva disse samtalene vil føre til.