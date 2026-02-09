HQ

Russiske myndigheter beskyldte søndag ukrainske etterretningstjenester for å stå bak et mislykket attentatforsøk mot general Vladimir Aleksejev, en høytstående person i Russlands militære etterretningstjeneste, etter at han ble såret i en skyteepisode i Moskva på fredag. Etterforskningskomiteen og den føderale sikkerhetstjenesten sa at den påståtte angriperen hadde blitt identifisert og arrestert i Dubai, før han ble overført til Russland i samarbeid med myndighetene i De forente arabiske emirater.

Ifølge russiske etterforskere reiste den mistenkte til Moskva sent i fjor og handlet etter instrukser fra ukrainsk etterretning for å utføre det de beskrev som et terrorangrep. Tjenestemennene la ikke frem bevis for å underbygge påstanden. Aleksejev, den første nestlederen i GRU, ble skutt med flere skudd utenfor et bolighus i den russiske hovedstaden og er fortsatt under medisinsk behandling.

Ukraina har avvist beskyldningene. Utenriksminister Andrii Sybiha sa at Kiev ikke hadde noen forbindelse til angrepet, etter at Russlands utenriksdepartement offentlig beskyldte Ukraina for å stå bak hendelsen. Skytingen bidrar til å øke spenningen mellom Moskva og Kiev, ettersom russiske myndigheter fortsetter å fremstille interne sikkerhetshendelser som en del av en bredere konflikt med Ukraina...