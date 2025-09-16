Russland beskyldes for å bruke kidnappede ukrainske barn til å bygge droner Yale-rapport avdekker leirer der mindreårige blir utsatt for omskolering og militarisering.

HQ Droner har skapt overskrifter en god stund. Nå hevder en ny undersøkelse at ukrainske barn som er tatt av russiske styrker, har blitt plassert i leirer der de blir omskolert, utsatt for militær trening og til og med tvunget til å jobbe med våpen som droner og rifler. Studien identifiserer mer enn 200 anlegg over hele Russland, inkludert militærbaser, statlige sentre og steder knyttet til den ortodokse kirken, der mindreårige angivelig blir indoktrinert og forberedt til kampformål. Forskerne sier at noen av leirene drives under forsvarsdepartementets ungdomsgrupper, og at de kombinerer ideologisk undervisning med våpensamling og taktiske øvelser. Ukrainske myndigheter advarer om at tusenvis av barn kan ha blitt deportert siden invasjonen, og frykter at det reelle antallet kan være langt høyere. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese hele rapporten via følgende lenke. Go! Borodyanka, Ukraina - april 2022: Russland bomber Ukraina med fly og ballistiske missiler. Konsekvenser av bombingene i ukrainske byer. Barneleker i nærheten av et utbombet hus // Shutterstock