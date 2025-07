Russland beskyldes for å intensivere bruken av kjemiske våpen i Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Nederlandsk og tysk etterretning hevdet fredag at Russland har økt bruken av forbudte kjemiske våpen i Ukraina betydelig, og at de bruker kvelningsmidler via droner for å ramme soldater i skyttergraver.

"Denne intensiveringen er bekymringsfull fordi den er en del av en trend vi har observert i flere år nå, der Russlands bruk av kjemiske våpen i denne krigen blir mer normalisert, standardisert og utbredt", sa forsvarsminister Ruben Brekelmans.

Tysklands etterretningstjeneste BND erkjente senere resultatene og opplyste at de hadde innhentet informasjonen i samarbeid med sine nederlandske allierte. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har ennå ikke innledet en formell etterforskning.