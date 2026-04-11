Russland bestemmer seg for å kompensere 116 utøvere som ble utestengt fra vinter-OL 2026

De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina i 2026 var de første paralympiske lekene med deltakelse av russiske utøvere under deres nasjonale flagg: Seks russiske og fire hviterussiske utøvere fikk delta etter at Den internasjonale paralympiske komité opphevet utestengelsen av de to nasjonene i september, noe som førte til protester før og under arrangementet.

Det samme skjedde imidlertid ikke med vinter-OL 2026 en måned tidligere, ettersom IOC fortsatt har utestengt begge landene etter invasjonen av Ukraina i 2022. Et unntak ble gjort - slik det også skjedde i Paris - med individuelle utøvere som deltok under nøytralt flagg, og 13 russiske utøvere deltok i lekene i Milano-Cortina; en av dem, Nikita Filippov, vant en sølvmedalje i fjellklatring.

Dette tillot imidlertid bare utøvere fra individuelle idretter å konkurrere, noe som i praksis forbød lagidretter som ishockey. IOC krevde også at utøvere som ønsket å delta som nøytrale, måtte bevise at de ikke aktivt støttet krigen.

Resultatet var at 116 russiske utøvere ikke kunne delta i Milano-Cortina. Den russiske olympiske komité (ROC) besluttet denne uken å tildele økonomiske bonuser til alle OL-utøvere som ikke kunne reise til lekene "på grunn av forræderiske politiske beslutninger", forklarte den russiske idrettsministeren og ROC-formannen Mikhail Degtyarev.

"Idrettsdepartementet og Den russiske olympiske komité gjør alt som er mulig for å sikre at det russiske landslaget kan vende tilbake til internasjonale konkurranser under nasjonalflagget og med nasjonalsangen. Der det er nødvendig, forhandler vi; der det ikke lykkes, forsvarer vi utøvernes rettigheter i retten, slik at laget vårt kan konkurrere om medaljer med en fulltallig tropp."