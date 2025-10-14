HQ

NATOs generalsekretær Mark Rutte har hatt en festdag på Russlands bekostning etter at en av landets ubåter ble observert haltende i Den engelske kanal.

I en tale i Slovenia beskrev Rutte den dieseldrevne Novorossijsk som "en ensom og ødelagt russisk ubåt som halter hjem fra patrulje", og sammenlignet frekt scenen med den spennende thrilleren fra den kalde krigen, Jakten på rød oktober. "I dag virker det mer som jakten på den nærmeste mekanikeren", la han til.

Novorossijsk, som er en del av den russiske Svartehavsflåten, dukket opp utenfor den franske kysten i forrige uke, og Moskva insisterte på at den bare fulgte navigasjonsreglene. Nederlandske myndigheter rapporterte imidlertid at fartøyet var under slep i Nordsjøen i helgen, noe som tyder på at ubåten langt fra var fullt operativ.

Fotografier offentliggjort av NATO den 9. oktober viser en fransk fregatt som holder et våkent øye med Novorossijsk mens den beveger seg langs kysten av Bretagne. I mellomtiden ble det rapportert på Telegram-kanalen VChK-OGPU at ubåten hadde hatt en drivstofflekkasje i slutten av september, noe som ga grunn til bekymring for en potensiell eksplosjon om bord.

Til tross for problemene hevder den russiske Svartehavsflåten at ubåten var på en "planlagt transitt mellom flåtene" etter å ha fullført oppdrag i Middelhavet. Novorossijsk, et fartøy i Kilo-klassen fra 2014 bevæpnet med Kalibr-cruisemissiler, er ikke ukjent i Den engelske kanal, og den har blitt observert i britisk farvann minst sju ganger i løpet av de siste fem månedene.

For NATO er det nok en påminnelse om alliansens behov for "konstant årvåkenhet og maritim bevissthet på tvers av Atlanterhavet", som organisasjonen understreket på X. For alle andre har opptoget med en antatt fryktinngytende ubåt som er redusert til "haltende" humor, gitt et sjeldent øyeblikk av munterhet i ellers anspente farvann.