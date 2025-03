Russland blokkerer Telegram i to regioner av sikkerhetshensyn

HQ

Myndighetene i to russiske regioner, Dagestan og Tsjetsjenia, har blokkert meldingsappen Telegram på grunn av sikkerhetshensyn, etter rapporter om at den kan brukes av fiender til å organisere militante aktiviteter, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS (via Reuters).

Beslutningen, som har fått støtte på føderalt nivå, kommer etter en økning i militant islamistisk aktivitet, inkludert et voldelig opprør på Makhachkala flyplass i 2023, som ble drevet frem av Telegram-meldinger.

Selv om Telegram tidligere har iverksatt tiltak mot distribusjon av skadelig innhold, fortsetter appen å bli gransket av russiske myndigheter, og noen antyder at blokkeringen kan bli opphevet i fremtiden. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.