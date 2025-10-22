Russland bomber barnehage med barn i Kharkiv

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at et russisk droneangrep rammet en barnehage i Kharkiv onsdag morgen, noe som utløste en brann og forårsaket dødsfall, ifølge ukrainske myndigheter. En voksen ble drept og flere andre skadet, mens flere titalls barn ble evakuert uskadd, men skal ha vært i sjokk. President Volodymyr Zelenskij fordømte angrepet som nok en overlagt aggresjon mot sivile og kalte det en fornærmelse mot dem som søker fred, mens ukrainske myndigheter beskrev angrepet som en del av et økende mønster av vilkårlige angrep på sivil infrastruktur. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!