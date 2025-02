Russland bøtelegger Google for YouTube-video som instruerer soldater i å overgi seg

HQ

En russisk domstol har ilagt Alphabets Google en heftig bot på 3,8 millioner rubler, omtrent 41 530 dollar, for å ha vært vertskap for YouTube-videoer som angivelig ga russiske soldater veiledning i hvordan de skulle overgi seg, meldte det russiske nyhetsbyrået TASS mandag (via Reuters).

Dette er nok et eksempel på at Russland slår hardt ned på utenlandske teknologiselskaper som ikke overholder landets strenge innholdslover, særlig de som anses som "falske nyheter" om den pågående krigen i Ukraina.

Kreml har lenge anklaget utenlandske plattformer for å spre kritisk innhold om den russiske regjeringen og dens politikk. Til tross for stadige bøter og økende press har Google fortsatt å nekte å fjerne slikt innhold, noe som har bidratt til å øke spenningen ytterligere.

Myndighetene har også blitt beskyldt for å senke hastigheten på YouTube for å begrense tilgangen til videoer som er kritiske til president Vladimir Putin. Den russiske regjeringen benekter imidlertid disse beskyldningene, og skylder på Google for ikke å ha oppgradert utstyret sitt. Foreløpig gjenstår det å se om boten vil ha noen betydelig innvirkning på Googles virksomhet i Russland.