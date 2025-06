Russland demper forventningene til forholdet til USA

HQ

Siste nytt om Russland og USA . Kreml erkjente onsdag at det vil bli en langsom prosess å gjenopprette forholdet til USA. "Det er fortsatt langt igjen før det russisk-amerikanske forholdet er gjenopprettet."



"Vel, la oss si at det er mange blokkeringer i de bilaterale forbindelsene. Selvfølgelig kan man ikke håpe på noen raske resultater, men dette er nettopp den typen komplekst, trinnvis arbeid som er påbegynt og som vil fortsette," sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til journalister.

Selv om begge nasjoner har gjenopptatt den diplomatiske kontakten etter at den nye amerikanske administrasjonen tiltrådte, sier Moskva at det fortsatt er langvarige spenninger, og at det ikke vil bli umiddelbar fremgang. Russiske tjenestemenn peker på intern motstand i USA som et stort hinder i samtalene.