Russland: Det russiske militæret angrep ikke Tsjernobyl-atomkraftverket

Kreml har avvist Ukrainas påstand om at en russisk drone skal ha skadet inneslutningsstrukturen ved Tsjernobyl-atomkraftverket, og kaller det en provokasjon. Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttalte at Russland ikke angriper kjernefysisk infrastruktur, og antydet at Ukraina kan ha diktet opp hendelsen av politiske grunner.

"Det russiske militæret gjør ikke slikt. Det gjør de ikke. Dette er mest sannsynlig bare nok en provokasjon," sa Peskov. "Det er akkurat det Kiev-regimet liker å gjøre, og noen ganger går de faktisk ikke av veien for å gjøre det," la han til.

Beskyldningen dukket opp da verdens ledere møttes til sikkerhetskonferanse i München for å diskutere den pågående krigen, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og internasjonale atomovervåkingsorganer bekreftet at strålingsnivået er normalt til tross for det påståtte angrepet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere på disse beskyldningene.