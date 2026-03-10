Russland er "den eneste vinneren så langt" av krigen i Midtøsten, sier EU-sjef

HQ

Antonio Costa sa tirsdag at Russland for øyeblikket er det eneste landet som tjener på krigen i Midtøsten, og advarte om at konflikten styrker Moskvas posisjon samtidig som den avleder oppmerksomheten fra krigen i Ukraina.

I en tale til EU-ambassadørene i Brussel sa Costa at de stigende energiprisene gir Russland ekstra ressurser til å finansiere krigen mot Ukraina. Han påpekte også at militære kapasiteter som ellers kunne ha støttet Kiev, blir omdirigert når Midtøsten-konflikten står i sentrum.

Costa oppfordret alle parter i regionen til å unngå ytterligere eskalering og gå tilbake til forhandlinger. Han advarte om at fortsatte kamper ikke bare truer Midtøsten, men også Europa og den bredere internasjonale ordenen.

Som Costa uttalte (via Reuters):

Så langt er det bare én vinner i denne krigen - Russland. Landet får nye ressurser til å finansiere krigen mot Ukraina i takt med at energiprisene stiger. Russland tjener på at militære kapasiteter som ellers kunne ha blitt sendt for å støtte Ukraina, blir omdirigert. Og de tjener på at oppmerksomheten rundt Ukraina reduseres, ettersom konflikten i Midtøsten blir det sentrale. Frihet og menneskerettigheter kan ikke oppnås gjennom bomber. Bare folkeretten opprettholder dem. Vi må unngå ytterligere eskalering. En slik vei truer Midtøsten, Europa og resten av verden.