Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml reagerte forsiktig på Trumps forslag om at USA vil øke sin våpenstøtte til Ukraina(her), og uttalte at det er uklart hvilke konkrete våpen som vil bli levert. Her er hva Peskov sa :



"Det er åpenbart at leveransene fortsetter, det er klart. Det er åpenbart at europeerne er aktivt involvert i å pumpe Ukraina full av våpen."



"Når det gjelder hva slags forsyninger og i hvilke mengder Ukraina fortsetter å motta fra USA, vil det fortsatt ta tid å få en endelig avklaring på dette."



"Men for øyeblikket innfører USA en rekke restriksjoner. Vi mener at disse sanksjonene er ulovlige, og at de ikke bare skader våre entreprenører, men også entreprenørene i USA."



Mens europeiske land fortsetter å gi militær bistand til Kiev, sier russiske tjenestemenn at det er for mye inkonsekvens i USAs budskap. Moskva anerkjente også potensialet for fornyede handelsforbindelser, men kritiserte de pågående sanksjonene som skadelige for begge parter.