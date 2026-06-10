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I går, tirsdag, skjedde to bilbombeangrep i den russiske hovedstaden Moskva: ett som detonerte om morgenen i den østlige delen av byen, og et annet som ble oppdaget av sikkerhetstjenestene i sørvestlige Moskva, ifølge rapporter fra Reuters. Det ble rapportert om ett offer, en sjåfør, i eksplosjonen i det østlige området. Det andre kjøretøyet ble oppdaget før det detonerte, noe som reddet livet til det potensielle målet, en vitenskapelig forsker.

I dag, onsdag, arresterte sikkerhetstjenestene fra Russlands statlige etterforskningskomité to mindreårige russiske statsborgere som medskyldige i plasseringen av sprengstoffet. Ifølge etterforskningen som Kreml har offentliggjort, ba uidentifiserte personer en tenåringsjente om å hente bomben, og hun overleverte den til en tenåringsgutt, som plasserte den i bilen sammen med en GPS-sporingsenhet.

Selv om Kreml har gitt sine spesialtjenester i oppdrag å etterforske saken og alt forblir under strengeste hemmelighold, har de ukrainske hemmelige tjenestene siden 2022 gjennomført flere målrettede drap på høytstående russiske militær- og regjeringspersoner ved hjelp av lignende taktikker.