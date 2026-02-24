Russland etterforsker Telegram-grunnlegger Durov
Moskva anklager meldingsplattformen for å bidra til ekstremisme, og presser brukerne mot et statsstøttet alternativ.
Russland har innledet en etterforskning av Pavel Durov, grunnleggeren av Telegram, som en del av det myndighetene beskriver som en terrorisme-relatert sak. Den statlige avisen Rossijskaja Gazeta skrev at etterforskningen var basert på materiale fra den føderale sikkerhetstjenesten, som anklager plattformen for å legge til rette for ekstremistisk aktivitet.
Avgjørelsen kommer samtidig som Moskva ønsker å stramme kontrollen over Telegram, som har mer enn én milliard brukere og spiller en viktig rolle i informasjonsutvekslingen i både Russland og Ukraina. Myndighetene fremmer også en statsstøttet alternativ app kjent som MAX.
Kreml hevder at Telegram utgjør en sikkerhetstrussel og har unnlatt å samarbeide med myndighetene. Durov har benektet påstandene og sagt at Russland forsøker å tvinge innbyggerne over på en overvåkningskontrollert plattform. Han har tidligere forlatt Russland etter å ha nektet å stenge opposisjonsgrupper på sitt tidligere sosiale nettverk, VK.
Etterforskningen markerer et ytterligere skritt i Russlands ekspanderende digitale undertrykkelse, samtidig som krigen i Ukraina markerer at det er fire år siden Russlands fullskala invasjon...