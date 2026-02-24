Russland etterforsker Telegram-grunnlegger Durov

HQ

Russland har innledet en etterforskning av Pavel Durov, grunnleggeren av Telegram, som en del av det myndighetene beskriver som en terrorisme-relatert sak. Den statlige avisen Rossijskaja Gazeta skrev at etterforskningen var basert på materiale fra den føderale sikkerhetstjenesten, som anklager plattformen for å legge til rette for ekstremistisk aktivitet.

Avgjørelsen kommer samtidig som Moskva ønsker å stramme kontrollen over Telegram, som har mer enn én milliard brukere og spiller en viktig rolle i informasjonsutvekslingen i både Russland og Ukraina. Myndighetene fremmer også en statsstøttet alternativ app kjent som MAX.

Kreml hevder at Telegram utgjør en sikkerhetstrussel og har unnlatt å samarbeide med myndighetene. Durov har benektet påstandene og sagt at Russland forsøker å tvinge innbyggerne over på en overvåkningskontrollert plattform. Han har tidligere forlatt Russland etter å ha nektet å stenge opposisjonsgrupper på sitt tidligere sosiale nettverk, VK.

Etterforskningen markerer et ytterligere skritt i Russlands ekspanderende digitale undertrykkelse, samtidig som krigen i Ukraina markerer at det er fire år siden Russlands fullskala invasjon...