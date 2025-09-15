Russland forbyr indie-butikken Itch.io

HQ

Å kunne spille spillene vi ønsker er en selvfølge for de fleste, men ikke overalt. Ta Russland, for eksempel. Der har friheten blitt innskrenket i lang tid, og dette har eskalert ytterligere etter at de startet krigen i Ukraina.

Og nå rapporterer Resetera at Roskomnadzor (det russiske medieovervåknings- og sensurbyrået) har vært på ferde igjen. Denne gangen er målet en hel spillplattform, nemlig Itch.io, en populær tjeneste for indies som kommer både utviklere og spillere til gode.

Ifølge russiske Reddit-brukere er plattformen ikke lenger tilgjengelig, men det er ikke gitt noen forklaring på hvorfor. Det spekuleres i om det kan skyldes at det finnes innhold i enkelte spill på tjenesten som Roskomnadzor ikke liker, særlig innhold som omhandler LHBTQ og Ukraina.

Vi skal nok ikke forvente å få en offisiell uttalelse, men tjenesten er fortsatt tilgjengelig i Russland for de som har en VPN-løsning. Det gjenstår å se om flere spilltjenester vil forsvinne fra landet i fremtiden.