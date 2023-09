Russland forbyr Oppenheimer og Barbie, og lever ikke opp til sine verdier

HQ

Hvis du er russisk statsborger og håper på å se Barbie eller Oppenheimer, kan du nok glemme det. Landets kulturdepartement har ingen planer om å tillate at noen av filmene vises på kino i landet, til tross for at piratkopier har funnet veien innenfor landets grenser. I stedet oppfordrer regjeringen folk til å se og støtte innenlandske produksjoner som tydeligere gjenspeiler russiske verdier. Dette ble kunngjort av minister Andrei Malyshev i en uttalelse:

"Vi mener at filmene dere har foreslått at innbyggerne i landet vårt skal se - Barbie og Oppenheimer - ikke oppfyller de målene som statsoverhodet har satt seg, nemlig å bevare og styrke tradisjonelle russiske åndelige og moralske verdier."

Det er heller ikke første gang Barbie-filmen har blitt kritisert for sitt innhold og for at den ikke er i tråd med russiske verdier. Dette ble fremhevet av det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, som ga filmen lavest mulig karakter og beskyldte den for å "forvrenge feministiske verdier" og fremstille menn som "dumme". Russland sier nei!