Russland fordømmer USAs angrep under møte med Irans utenriksminister

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Under samtaler i Moskva mandag sa Vladimir Putin til Irans utenriksminister Abbas Araqchi at de nylige amerikanske luftangrepene mot iranske atomanlegg var uberettiget og destabiliserende.



"Den helt uprovoserte aggresjonen mot Iran har ikke noe grunnlag og ingen berettigelse. For vår del gjør vi en innsats for å hjelpe det iranske folket. Jeg er veldig glad for at du er i Moskva i dag, det vil gi oss muligheten til å diskutere alle disse presserende spørsmålene."



Møtet kom bare dager etter at USA lanserte sin største militære intervensjon i regionen på mange år. Putin kalte aksjonen uprovosert og gjentok Russlands vilje til å støtte det iranske folket, samtidig som han advarte mot at situasjonen kan eskalere ytterligere.