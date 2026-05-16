Russland fortsetter sin fremrykking gjennom Donbas og har erobret ytterligere to byer i Ukraina

Krigen i Ukraina intensiveres i takt med at vårtemperaturene stiger, og det ser ut til at den nye frontlinjen nå har flyttet seg fra Donetsk-regionen til nordover, i Kharkiv. I løpet av de siste 48 timene er det rapportert om nesten 300 direkte sammenstøt mellom ukrainske og russiske bakkestyrker, mens forsvarsstyrkene hevder å ha gjenerobret 22 km av ukrainsk territorium.

Disse opplysningene ble rapportert i går, fredag, av United24Media. Nå melder imidlertid det statlige russiske mediet RIA (via Reuters) at russiske styrker har erobret de to landsbyene Borova og Kutkivka. Disse rapportene fra slagmarken er ennå ikke verifisert.

Mer enn fire år etter at den russiske invasjonen av ukrainsk territorium startet, er konflikten fortsatt langt fra å ha nådd en konklusjon som er akseptabel for begge parter. Frontlinjene er fortsatt stort sett stabile, og det ser ikke ut til å være noen vesentlige fremskritt i det globale diplomatiet. I dag kontrollerer Russland rundt 20 % av Ukrainas territorium, og det totale antallet døde, inkludert stridende på begge sider og sivile, nærmer seg nå to millioner.