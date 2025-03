Russland fremmer gamle krav i samtaler med USA om Ukraina

HQ

Russland har angivelig presentert USA for velkjente krav som en betingelse for å få slutt på krigen i Ukraina, og insisterer nok en gang på at Kiev må oppgi sine NATO-ambisjoner og forby utenlandske tropper på sitt territorium, ifølge kilder (via Reuters).

Disse vilkårene, som er et ekko av dem som har blitt fremmet i tidligere forhandlinger og i stor grad avvist av vestlige tjenestemenn, har reist spørsmål om hvorvidt Moskva virkelig er åpen for en fredsavtale, eller om de bare søker innflytelse for å styrke sin egen posisjon.

Amerikanske og russiske tjenestemenn har hatt diskrete diskusjoner de siste ukene, men USA er fortsatt splittet i synet på hvordan man skal gå frem i forhandlingene. Mens noen ser på tidligere avtaler som et potensielt rammeverk, hevder andre at det er behov for en ny tilnærming.

I mellomtiden har Ukrainas president Volodymyr Zelenskij uttrykt forsiktig optimisme over samtalene i Saudi-Arabia, og antydet at en mulig 30-dagers våpenhvile kan fungere som et springbrett mot en bredere avtale.

Eksperter advarer imidlertid om at enhver midlertidig våpenhvile kan gi Russland mulighet til å omgruppere seg militært, og europeiske ledere er stadig mer bekymret over Washingtons skiftende holdning under president Donald Trump. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.