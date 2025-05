Russland fremskynder militær ekspansjon nær den finske grensen

HQ

Siste nytt om Russland og Finland . Vi vet nå at Russland raskt øker sitt militære nærvær nær den finske grensen, ifølge satellittbilder som er analysert av vestlige tjenestemenn, rapporterte New York Times mandag(her).



Nye anlegg, troppeleire og kampfly har dukket opp på flere steder i det nordvestlige Russland. Oppbyggingen ser ut til å være i tråd med Moskvas uttalte planer om å restrukturere sine væpnede styrker etter Finlands og Sveriges inntreden i NATO.