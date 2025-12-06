Russland gikk til massivt angrep på Ukraina i løpet av natten: 650 droner og 51 missiler

HQ

Russland gjennomførte et massivt angrep på Ukraina i løpet av natten, bare timer før Kiev og Washington skulle fortsette fredsforhandlingene.

Ifølge Ukrainas luftvåpen sendte Moskva ut 650 droner og 51 missiler over hele landet, noe som utløste landsomfattende luftalarmer. Det ukrainske forsvaret avskjærte de fleste av dem, men 29 steder ble truffet, og minst åtte personer ble skadet.

Energianlegg og flere boligområder ble skadet, blant annet i Kiev, Dnipro, Tsjernihiv, Zaporizjzja, Odesa, Lviv, Volyn og Mykolaiv. En jernbanestasjonsbygning i Fastiv ble også rammet.

Ukraina og USA skal fortsette fredsforhandlingene

Russland sa at deres eget luftforsvar hadde skutt ned mer enn 100 ukrainske droner i løpet av natten. I mellomtiden kom det meldinger fra russiske telegramkanaler om at Ukraina hadde angrepet oljeraffineriet i Rjazan, selv om lokale myndigheter bare bekreftet skader på en boligbygning og et industriområde.

Ukraina har intensivert angrepene på russisk energiinfrastruktur som en del av sin strategi for å presse Kreml til alvorlige fredskonsesjoner. Russland fortsetter å angripe Ukrainas energinett nå som vinteren nærmer seg.

Den siste opptrappingen kommer samtidig som ukrainske og amerikanske tjenestemenn går inn i sin tredje dag med samtaler med sikte på å finne en vei mot en slutt på krigen.