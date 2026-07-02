Russland gjennomfører et av de blodigste luftangrepene mot Kiev siden krigens begynnelse

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Tidlig i morges avfyrte Russland en bølge av droner og raketter mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, noe som forårsaket skader på mer enn 130 bygninger og drepte 21 sivile, ifølge den ukrainske regjeringen i en uttalelse til Reuters.

President Zelensky, som var på besøk i Irland, vendte umiddelbart tilbake til landet og beskyldte Ukrainas allierte for ikke å ha levert det lovede luftforsvaret i tide for å forhindre slike russiske angrep.

«Hvis våre partnere hadde innfridd løftene sine i tide, tror jeg vi kunne ha reddet flere hjem og liv i dag,» sa Zelensky. «Alt vi ber om fra våre partnere, er ganske enkelt at de gjør det vi har blitt enige om. Vi ber ikke engang om mer.»

Det russiske forsvarsdepartementet hevder på sin side at dette angrepet var rettet mot strategiske militære og energianlegg, samt selve flyplassen i Kyiv. De har også rapportert at Russland vil fordoble innsatsen for å fortsette å legge press på Ukraina og oppnå sine militære mål, som blant annet omfatter å oppnå total kontroll over Donetsk-regionen.

Med NATO-toppmøtet som skal begynne neste uke, håper Zelensky å gjøre fremskritt mot en diplomatisk løsning med hjelp fra Donald Trump, som vil legge press på Vladimir Putin, som han har et nært forhold til. Til nå har Putin nektet å gå inn i fredsforhandlinger eller gi avkall på sine ekspansjonistiske mål, som begynte for mer enn 123 år siden med den tvungne annekteringen av Krimhalvøya og andre territorier som tidligere tilhørte Ukraina.