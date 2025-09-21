Russland gjenoppliver Intervision fra sovjettiden for å konkurrere med Eurovision Russland er utestengt fra å delta i Eurovision og arrangerer Intervision.

HQ Eurovision har skapt mye debatt i det siste, særlig i forbindelse med Russland-Ukraina og Israel-Palestina. Etter å ha blitt utestengt fra å delta i Eurovision, har Russland nå lansert sin egen internasjonale musikkonkurranse, og gjenopplivet sovjettidens Intervision som et Kreml-støttet alternativ. Artister fra hele Asia, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten skal opptre i denne internasjonale sangkonkurransen, der Russland legger vekt på tradisjoner og kulturarv i stedet for Eurovisions varemerke, flamboyansen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Moskva, Russland - 9. juli 2025: Banner for Intervision-sangkonkurransen mot bakgrunnen av Kreml // Shutterstock