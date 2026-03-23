Russland gjenopptar ISS-oppdragene med oppskyting fra den reparerte oppskytningsrampen ved Baikonur-kosmodromen

HQ

Russland har skutt opp en Sojuz-rakett fra en reparert oppskytningsrampe på Baikonur-kosmodromen, og har dermed gjenopprettet sin evne til å sende oppdrag til Den internasjonale romstasjonen for første gang siden fjorårets skade.

Soyuz-2.1a-raketten fraktet Progress MS-33-romfartøyet inn i bane, og ifølge den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos er det ventet at sammenkoblingen vil finne sted i løpet av de nærmeste dagene.

Oppskytingsrampen hadde vært ute av drift siden november, da den ble skadet under et tidligere oppdrag med et bemannet Sojuz-romfartøy. Selv om dette oppdraget nådde ISS i god behold, førte hendelsen til at Russland sto uten sin primære oppskytingskapasitet for mannskaps- og fraktoppdrag i flere måneder.

Selv om det finnes andre oppskytningsramper, var den reparerte rampen den eneste som kunne håndtere Sojuz-ferder til ISS, noe som gjør at det å få den i drift igjen er et viktig skritt på veien mot å gjenopprette regulære romfartsoperasjoner.